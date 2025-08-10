Un nouveau départ se précise au PSG !

C’est parti. Alors que le Paris Saint-Germain va lancer sa saison 2025/2026 de manière officielle en milieu de semaine avec cette Supercoupe d’Europe contre Tottenham, les Parisiens se sont sérieusement activés sur le mercato. Lucas Chevalier est ainsi arrivé du côté de la capitale française samedi, et est la deuxième recrue de l’été après un autre gardien, Renato Marin.

Selon nos informations, le défenseur central ukrainien Illia Zabarnyi est aussi très proche de rejoindre Paris puisqu’un accord a été trouvé avec Bournemouth, pour une somme un peu supérieure aux 60 millions d’euros. Les départs devraient aussi s’accélérer cette semaine, avec Marco Asensio qui devrait vite quitter Paris, alors que les cas Donnarumma et Kimpembe pourraient aussi se régler rapidement, dans un sens comme dans l’autre. Quant à la rumeur Vitinha au Real Madrid, elle semble plutôt infondée pour l’instant.

Départ obligatoire

Vient le cas Arnau Tenas. Avec le nombre conséquent de gardiens désormais présents au Paris Saint-Germain, il a encore été relégué plus loin dans la hiérarchie, et il est évident qu’il ne jouera pas cette saison sauf avalanche de blessures ou/et de suspensions exceptionnelle. Comme l’indique Sport, le joueur arrivé à Paris en 2023 devrait vite partir et la question qui se pose est de savoir où il va jouer lors de cette nouvelle saison.

Le quotidien catalan explique que le champion olympique avec l’Espagne dispose de nombreuses offres, en Angleterre et en Espagne. Le Celta de Vigo ferait partie des clubs intéressés, alors que le Paris Saint-Germain ne devrait pas se montrer spécialement gourmand et simplement réclamer quelques petits millions d’euros à ses prétendants. Avis aux intéressés…