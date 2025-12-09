PSG : Achraf Hakimi fait son retour au Maroc

Il y a un peu plus d’un mois, Achraf Hakimi (27 ans) a été taclé brutalement par Luis Diaz lors du match entre le PSG et le Bayern Munich. Alors qu’on imaginait le pire, le Marocain souffre d’une grosse entorse. Toutefois, sa participation à la CAN 2025 est très incertaine. Ce qui est sûr, c’est que le latéral droit fait son possible pour se remettre d’aplomb.

Ce mardi, RMC Sport indique d’ailleurs qu’il va se rendre au Maroc, où il va poursuivre tout son travail de réathlétisation en vue de la Coupe d’Afrique des Nations. Petite précision : un membre du staff du PSG va l’accompagner afin « d’assurer son suivi » tout en collaborant avec les équipes de Walid Regragui, avec lesquelles Paris a d’excellentes relations. L’objectif des champions de France est qu’il puisse être disponible dès la fin de la CAN.