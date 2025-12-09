Menu Rechercher
Commenter 25
CDM

CdM 2026 : M6 va diffuser de la publicité pendant les matches

Par Samuel Zemour
1 min.
Coupe du Monde @Maxppp

Organisé du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique, le Mondial 2026 va se rapprocher au maximum du format américain. Dimanche, la FIFA a publié un communiqué pour indiquer que des pauses hydratation, systématiques et fixées à trois minutes, seront appliquées lors de toutes les rencontres, indépendamment des conditions météorologiques ou de la température. Un système qui se rapproche des quart-temps, avec des pauses toutes les 22 minutes de jeu.

La suite après cette publicité

Et si ces pauses permettront aux joueurs de s’hydrater, aux entraîneurs de donner des consignes ou communiquer, M6, le diffuseur en clair de la compétition en France, prévoit de proposer de la publicité pendant ces coupures, d’après L’Équipe. Une source indique au journal sportif «qu’il y aura certainement une coupure (pub), à l’image de celles de France Télévisions pendant les changements de côté à Roland-Garros». Une "innovation" de la FIFA, qui fait déjà grincer des dents.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (25)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CDM

En savoir plus sur

CDM Coupe du Monde
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier