CdM 2026 : M6 va diffuser de la publicité pendant les matches

Organisé du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique, le Mondial 2026 va se rapprocher au maximum du format américain. Dimanche, la FIFA a publié un communiqué pour indiquer que des pauses hydratation, systématiques et fixées à trois minutes, seront appliquées lors de toutes les rencontres, indépendamment des conditions météorologiques ou de la température. Un système qui se rapproche des quart-temps, avec des pauses toutes les 22 minutes de jeu.

Et si ces pauses permettront aux joueurs de s’hydrater, aux entraîneurs de donner des consignes ou communiquer, M6, le diffuseur en clair de la compétition en France, prévoit de proposer de la publicité pendant ces coupures, d’après L’Équipe. Une source indique au journal sportif «qu’il y aura certainement une coupure (pub), à l’image de celles de France Télévisions pendant les changements de côté à Roland-Garros». Une "innovation" de la FIFA, qui fait déjà grincer des dents.