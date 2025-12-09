Man Utd : un départ est acté

Jonny Evans claque la porte. Ce lundi, le Daily Mail a dévoilé que l’ancien joueur de Manchester United a démissionné de son poste de responsable des prêts et des parcours de formation chez les Red Devils. Une place qu’il occupait depuis environ 6 mois après avoir raccroché les crampons.

Le média anglais explique que l’Irlandais de 37 ans souhaite faire une pause et profiter de son temps libre en famille. Il se penchera ensuite sur la suite à donner à sa carrière. Décidément, les ennuis s’enchaînent à MU.