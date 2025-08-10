Community Shield : des sifflets gâchent l’hommage à Diogo Jota à Wembley
Lors du Community Shield entre Liverpool et Crystal Palace, ce dimanche 10 août à Wembley, la minute de silence en hommage à Diogo Jota, disparu tragiquement dans un accident de voiture le mois dernier, a été perturbée par des sifflets venus d’une minorité dans les tribunes. Ce comportement irrespectueux a contraint les organisateurs à écourter le recueillement, rompant l’émotion qui régnait dans le stade.
🕯️ Une minute de silence à Wembley en hommage à Diogo Jota, et son frère André Silva
Rapidement, les supporters des Reds ont réagi, couvrant les fauteurs de troubles par des huées. L’incident a provoqué une vague d’indignation, tant dans l’enceinte que sur les réseaux sociaux, où beaucoup ont déjà déploré qu’un moment destiné à l’unité et au respect soit gâché par quelques perturbateurs.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer