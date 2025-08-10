Le superbe premier but d’Hugo Ekitike avec Liverpool

Pas de round d’observation, Hugo Ekitike voulait tout de suite en découdre. Arrivé cet été à Liverpool pour 95 millions d’euros, l’attaquant français a marqué son premier but en match officiel ce dimanche lors du Community Shield face à Crystal Palace.

Titulaire comme les autres recrues Wirtz, Frimpong et Kerkez, l’ex-Parisien a débloqué la situation après 4 minutes de jeu sur un service de l’Allemand, et de quelle manière : un contrôle en pivot du pied gauche, suivi d’une frappe rasante dans le petit filet de Dean Henderson. Les Reds mènent désormais 2-1 après les buts de Mateta et Frimpong.