Ligue des Champions

EdF, Liverpool : Hugo Ekitike s’est blessé

Ekitike contre Galatasaray @Maxppp
Galatasaray 1-0 Liverpool

Peut-être une mauvaise nouvelle, encore, pour Didier Deschamps. À la veille de l’annonce de sa liste pour les deux rencontres de qualification à la Coupe du Monde 2026 face à l’Azerbaïdjan, le 10 octobre au Parc des Princes (20h45), puis en Islande, le 13 (20h45), le sélectionneur des Bleus va peut-être devoir tirer un trait sur Hugo Ekitike.

Convoqué lors du dernier rassemblement pour remplacer Rayan Cherki, l’attaquant de 23 ans est sorti sur blessure ce mardi soir lors de la défaite des Reds face à Galatasaray (1-0). «Il a ressenti quelque chose en essayant de récupérer le ballon. Il a dit qu’il ne pouvait pas continuer, on verra comment il se comportera ce week-end», a réagi son entraîneur Arne Slot après le match. Peut-être un nouveau forfait en attaque pour les Bleus, après ceux d’Ousmane Dembélé, de Rayan Cherki, et probablement de Désiré Doué.

Ligue des Champions
Liverpool
Hugo Ekitike

