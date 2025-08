Barça : un ancien du Real Madrid encense Lamine Yamal

Ancien joueur du Real Madrid, de Valladolid, et surtout du Hércules FC, Tote s’est distingué par sa qualité technique et sa vision de jeu au cours de sa carrière. Dans les colonnes du quotidien Mundo Deportivo, l’ex-milieu offensif espagnol a livré son regard sur les jeunes footballeurs d’aujourd’hui, qu’il juge trop formatés, à l’exception d’un certain Lamine Yamal, prodige du FC Barcelone.

«Il n’y a pas de rue, aujourd’hui les enfants ne jouent pas au football dans la rue. Je fais le tour de mon quartier et je ne vois personne. Quand j’étais enfant, au mois d’août, avec 40 degrés, je descendais au parc pour jouer à 16 heures et ma mère me disait que je ne pouvais pas. Je répondais que je n’avais pas chaud, comment pouvais-je ne pas y aller ? Aujourd’hui, ils ne descendent pas, ils ne jouent pas. Et il y a des joueurs robotisés parce que c’est ce qu’ils veulent. On veut leur dire ce qu’ils doivent faire. Il y en a pour qui c’est impossible, par exemple Lamine, ils ne peuvent pas. Ils sont indestructibles, mais il y a d’autres garçons dont on fait des robots», a-t-il lâché.