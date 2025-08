Marcus Rashford sort du silence sur sa situation chaotique au FC Barcelone !

S’il y a un joueur qui avait vraiment envie de porter les couleurs du FC Barcelone, c’est bien Marcus Rashford. L’attaquant anglais a fait tout ce qui était en son pouvoir pour rejoindre la Catalogne cet été, convaincu que c’était la destination idéale pour lui pour se relancer. L’international britannique a ainsi refusé des propositions bien plus intéressantes financièrement ailleurs, et il a fait des sacrifices sur le plan salarial pour pouvoir être dans le même vestiaire que Lamine Yamal ou que Pedri. Un intérêt réciproque puisqu’Hansi Flick était sous le charme du joueur mancunien.

Ce dernier a d’ailleurs déjà disputé ses premières minutes avec sa nouvelle équipe, face au Vissel Kobe et contre le FC Séoul, face à qui il a d’ailleurs distribué une passe décisive. Son adaptation dans le vestiaire se passe plutôt bien selon la presse locale puisqu’il a été accueilli les bras ouverts par les cadres de l’équipe. Mais sa situation reste compliquée…

Il ne peut pas jouer en Liga pour l’instant

Effectivement, si la Liga commençait demain, l’attaquant des Three Lions ne pourrait tout simplement pas jouer. C’est aussi le cas de Joan Garcia par ailleurs. Les problèmes du Barça avec le fair-play financier du championnat espagnol ne sont pas réglés et le club ne peut pas enregistrer ses nouvelles recrues. Une situation complexe, et il va falloir que les Blaugranas vendent des joueurs pour dégager des fonds et pouvoir inscrire le portier et l’attaquant. Seulement, aucune grosse vente ne semble se préciser à l’horizon…

Interrogé à ce sujet par les médias catalans pendant le stage du Barça en Asie, Rashford n’a pas voulu montrer trop d’inquiétude. « Je ne suis pas inquiet. C’est quelque chose que le club doit régler, et j’ai confiance en eux. Je suis concentré sur mon entraînement et sur le fait d’être prêt pour le début de la compétition », a indiqué le joueur, qui a indiqué, en blaguant, vouloir atteindre les 100 buts marqués cette saison. Un discours public plutôt décontracté, mais nul doute que l’Anglais a sûrement quelques craintes, alors que la Liga démarre dans seulement deux semaines…