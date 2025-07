Amical : le FC Barcelone humilie le FC Séoul 7-3 avec un doublé de Lamine Yamal

Après avoir battu le Vissel Kobe (Japon) sur le score de 3-1 dimanche dernier, le FC Barcelone se déplaçait en Corée du Sud ce jeudi pour le deuxième match de préparation de la bande à Lamine Yamal. Pour ce duel, Hansi Flick sortait une équipe qui a des chances de ressembler à un onze titulaire pour la saison prochaine. Devant, on avait ainsi le fameux trio Lewandowski-Lamine Yamal-Raphinha, épaulé par Dani Olmo, avec Frenkie de Jong et Pedri en soutien par exemple. Dans les cages, place à Joan Garcia, le nouveau numéro 1, protégé par la ligne de quatre Koundé-Araujo-Cubarsi-Baldé. En face, on retrouvait un ancien partenaire de Marcus Rashford, à savoir Jesse Lingard, qui entame sa deuxième saison dans le pays asiatique.

Avec la tunique jaune de la collaboration avec la marque Mamba de Kobe Bryant, le FC Barcelone se projetait vers l’avant d’entrée, avec un premier avertissement lancé par Pedri dès la deuxième minute, mais l’Espagnol croisait trop sa frappe dans la surface. Et l’ouverture du score n’allait pas se faire attendre. Sur une contre-attaque bien menée par Olmo, ce dernier décalait pour Lamine Yamal dont la frappe heurtait le poteau. Mais le cuir revenait sur Robert Lewandowski qui n’avait plus qu’à le pousser au fond des filets (0-1, 8e). Clairement, le champion d’Espagne prenait ce match très au sérieux et continuait les assauts, et le but du break allait tomber juste avant le quart d’heure de jeu. Lamine Yamal tentait un numéro de soliste côté droit, sans trop de succès, mais récupérait le ballon avant de déclencher une frappe au premier poteau qui s’est logée dans les cages du gardien. Ce dernier touchait légèrement le ballon sans pouvoir le détourner (0-2, 14e). Il y avait clairement un monde d’écart entre les deux équipes, que ce soit techniquement, tactiquement et même physiquement, et ce alors que le FC Séoul est en plein championnat local. Pourtant, sur la première occasion de Séoul, Joan Garcia a dû aller chercher le ballon dans ses filets. Sur un centre de Kim-Jin Su, qui avait ôté le ballon à Lamine Yamal, Cho Young-Wook a devancé Araujo et a envoyé un missile sous la barre (1-2, 26e).

Le Barça bien supérieur

Un but qui semblait hors-jeu, mais n’ayant pas de VAR, l’arbitre ne l’a pas annulé. Une réalisation qui a donné un nouvel élan aux Coréens, désormais plus solides dans les duels et en défense. Le rythme était d’ailleurs bien tombé, et le Barça n’appuyait plus forcément sur l’accélérateur comme en début de partie. Après un joli rush côté gauche de Raphinha, Dani Olmo manquait le troisième en glissant un peu au moment de frapper dans la surface (45e). Et les Catalans allaient encore être pris au dépourvu… Parti dans le dos de la défense barcelonaise, très mal alignée, Yazan Al-Arab s’en allait crucifier Joan Garcia (2-2, 45e+1). Alors que l’arbitre allait siffler la mi-temps, Lamine Yamal n’avait pas envie de rentrer aux vestiaires sur ce score de parité. Trouvé par Dani Olmo dans la surface, le nouveau numéro 10 éliminait un défenseur puis enchaînait sur une frappe puissante face à un portier impuissant (2-3, 45e+3).

Au retour des vestiaires, Hansi Flick changeait les 11 joueurs présents sur le terrain, et des joueurs comme Gavi, Roony Bardghji, Marcus Rashford, Marc Casado, Fermin Lopez, Jofre Torrents et Ferran Torres entraient en jeu. Forcément, tous ces joueurs avaient envie de se montrer et l’avalanche de buts est venue. Pourtant, ce n’est pas un joueur offensif qui a inscrit le quatrième mais Andreas Christensen, lui aussi fraîchement entré. Le Danois a décoché une frappe croisée puissante depuis l’extérieur de la surface, parfaite et inarrêtable pour le gardien (2-4, 55e). Gavi était tout proche de s’offrir un but après un centre de Fermin Lopez, mais sa tête frôlait le poteau (60e). Marcus Rashford tentait sa chance mais le portier de Séoul répondait présent (67e). Ferran Torres se mêlait à la fête et après un bon ballon de Torrents, il mystifiait un défenseur puis plaçait parfaitement le ballon au ras du poteau droit du gardien (2-5, 74e). Dans la foulée, Gavi, servi par Gerard Martin, décochait un tir sec sur lequel le portier adverse aurait pu mieux faire, et signait ainsi le sixième (2-6, 76e). Dans un sursaut d’orgueil, Han-Min Jung réduisait l’écart et maquillait un peu l’écart de niveau réel entre les deux formations (3-6, 85e). Derrière, Toni Fernandez frôlait le 7-3, lequel était finalement l’œuvre de Ferran Torres, qui ouvrait bien son pied depuis le point de penalty suite à une belle assist de Rashford (3-7, 88e). Le score n’a plus bougé, et c’est donc une nouvelle prestation de bon augure livrée par l’équipe d’Hansi Flick, qui défiera Daegu lundi et Côme le dimanche 10 août, avant de lancer sa saison de Liga le 16 août face à Majorque.