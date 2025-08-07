Le FC Barcelone n’a pas de gardien de but à une semaine du début de la Liga !

La situation est critique à Barcelone. Vu de l’extérieur, tout semble pourtant aller à merveille : le Barça sort d’une saison plus que réussie, avec des individualités à un niveau excellent, le mercato a été tranquille mais efficace, aucun joueur important n’est parti ; bref, tout semble aller pour le mieux. Mais ça, c’est en surface, puisqu’en interne, la réalité est plus complexe.

La suite après cette publicité

Sans même parler de l’affaire Ter Stegen, le dossier des enregistrements est critique. Alors que la Liga reprend dans un peu plus d’une semaine avec ce duel contre Majorque le 16 août prochain, le FC Barcelone n’a toujours pas pu enregistrer ses nouvelles recrues, à savoir Marcus Rashford, Joan Garcia et Roony Bardghji, ni les joueurs qui ont signé de nouveaux contrats que sont Gerard Martin et Wojciech Szczęsny.

La suite après cette publicité

Le Barça est en pleine galère

Si Hansi Flick peut se passer de l’attaquant anglais, de la pépite suédoise ou du latéral catalan, l’Allemand risque de se retrouver sans gardien de but à disposition. Joan Garcia, le numéro 1, ainsi que sa doublure, Wojciech Szczęsny, ne sont effectivement pas disponibles pour le moment. Ter Stegen, indésirable mais qui aurait pu dépanner, est blessé et en clash avec la direction du club. Puis, Iñaki Peña, le gardien qui assuré l’intérim en début de saison dernière, devrait être vendu très rapidement selon Sport, avec le FC Côme qui pousse fort pour le recruter.

Résultat des courses, il est fort probable qu’aucun des quatre gardiens de l’équipe première ne soit opérationnel pour ce match. La presse catalane explique qu’il y a de grandes chances que Diego Kochen, le gardien de l’équipe B, soit le locataire des cages blaugranas lors de ce duel contre Majorque. Joan Laporta a beau se montrer confiant dans ses apparitions médiatiques depuis le début de l’été, force est de constater que pour l’instant, la direction barcelonaise n’a pas trouvé de solution. Au cours de la semaine prochaine, un nouvel audit sera réalisé et pourrait éventuellement débloquer quelques inscriptions, avec la possible validation de la fameuse vente des places VIP du Camp Nou. Affaire à suivre…