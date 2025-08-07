Le Barça n’a pas prévenu Ter Stegen avant de lui retirer le brassard

C’est la guerre entre le FC Barcelone et Marc-André ter Stegen. Très agacé de ne pas le voir partir, puis de communiquer lui-même la durée de sa blessure et d’empêcher l’inscription des nouvelles recrues et des prolongations de contrat, la direction blaugrana a décidé de punir de manière spectaculaire son gardien allemand. Elle a annoncé un peu plus tôt dans la journée à travers un communiqué lui retirer le brassard de capitaine.

Pire encore, elle n’a même pas pris la peine de prévenir le principal intéressé en amont de cette décision. D’après La Vanguardia, le portier a appris la nouvelle lorsqu’il a lu le rapport publié sur le site du club, qui se justifie auprès du média. Il rétorque que Ter Stegen ne l’a pas consulté lorsqu’il a communiqué sur sa blessure. En d’autres termes, c’est une vengeance et cela risque de faire du bruit dans le vestiaire, plutôt favorable à l’Allemand.