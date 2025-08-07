La guerre est déclarée entre Ter Stegen et le Barça

Plus rien ne va entre le FC Barcelone et son gardien Marc-André ter Stegen. Aussi bien sur le plan sportif que sur le plan personnel, les deux camps sont sur des longueurs d’onde complètement différentes. La saison dernière, après une très grave blessure, le portier allemand avait été éloigné des terrains pendant quasiment toute l’année, obligeant le Barça à réagir. Le club catalan avait décidé de faire sortir de sa retraite Wojciech Szczęsny pour dépanner. Le gardien polonais, qui venait de mettre un terme à sa carrière et avait résilié son contrat avec la Juventus, a donc dépanné pendant une saison et a convaincu le board barcelonais de prolonger son contrat d’un an.

Une marque de confiance et une première polémique alors que Ter Stegen faisait justement son retour à la compétition en fin de saison. Le gardien allemand, qui ne souhaite pas être une doublure, a rapidement expliqué à sa direction qu’il souhaitait être numéro un devant le Polonais la saison prochaine. Mais ce n’est pas vraiment le projet du Barça qui a recruté en début de mercato le jeune Joan Garcia. Arrivé de l’Espanyol, le gardien de 24 ans arrive pour occuper le poste de titulaire. Une nouvelle que n’a pas du tout digérée Ter Stegen qui s’est en plus blessé au dos et sera indisponible plusieurs mois encore. Opéré avec succès du côté de Bordeaux, Ter Stegen ne peut plus être vendu comme le souhaitait le Barça.

C’est la guerre avec le Barça

Le club catalan avait même accusé le joueur d’exagérer volontairement sa blessure pour empêcher le club de faire de la place à Joan Garcia et l’inscrire en Liga. Mais le Barça avait un plan pour contourner ce problème, fournir un document à la Liga confirmant la blessure longue durée de Ter Stegen. Avec ce document, les Blaugranas peuvent ainsi enlever le joueur blessé de la liste en Liga et donc enregistrer une recrue (si la blessure dépasse 4 mois). Problème, selon les informations de Marca, Ter Stegen refuse de signer le rapport médical confirmant sa blessure longue durée (qui est de 3 mois environ)

L’international allemand ignore les pressions du Barça et estime que les soucis d’inscription des recrues ne le concernent pas. Le portier de 32 ans pense qu’il n’a aucune raison de prolonger d’un mois sa durée d’indisponibilité pour faire plaisir à son club d’autant plus qu’il ne sera plus numéro un. S’il venait à signer le document, Ter Stegen ne pourrait pas jouer en Liga avant janvier. Hors de question selon lui puisqu’il estime être apte dès la fin septembre. La guerre est déclarée entre les deux camps et le Barça pourrait sanctionner son joueur. Mais Ter Stegen, qui a le soutien du vestiaire dans ce dossier, est serein et estime qu’il va finir par faire céder le Barça ! A suivre…