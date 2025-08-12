FC Barcelone : Deco prépare un nouveau coup surprise sur le mercato

Pour ce mercato estival, le FC Barcelone a une nouvelle fois vécu des semaines intenses, et Deco n’a pas ménagé ses efforts pour préparer la deuxième saison de Hansi Flick sur le banc. Du côté des arrivées, le club blaugrana a déjà sécurisé les signatures du gardien Joan García, de l’attaquant anglais Marcus Rashford et du jeune talent suédois Roony Bardghji, promesse d’avenir pour l’aile offensive. Le mouvement a également été important dans le sens des départs, avec les ventes d’Álex Valle, Pau Víctor, Clément Lenglet et Ansu Fati, permettant à la fois d’alléger la masse salariale et de générer des liquidités pour renforcer l’effectif. En toile de fond, le club a aussi dû composer avec le dossier délicat de Marc-André ter Stegen, dont la blessure et la gestion contractuelle ont pesé sur la planification sportive et financière de l’été.

Selon le quotidien catalan Sport, le FC Barcelone considère que son effectif est pratiquement bouclé à plus de quinze jours de la fermeture du marché des transferts, même si un mouvement de dernière minute n’est pas exclu. Hansi Flick, malgré le départ d’Íñigo Martínez, estime disposer de doublures à tous les postes, mais garde à l’esprit que la saison sera longue et que le secteur défensif pourrait souffrir. L’entraîneur allemand doit prochainement rencontrer le directeur sportif Deco afin d’évaluer les options disponibles, tant sur le plan sportif que financier. Le club souhaite surtout ne pas perdre d’autres joueurs, ce qui limiterait fortement sa marge de manœuvre, et oriente ses recherches vers un défenseur de moins de 23 ans doté d’un fort potentiel de progression.

Deco veut flairer le bon coup

Sport souligne que Deco a de nouveau dû composer avec la complexité des inscriptions en Liga et ne sait pas encore s’il pourra enregistrer tous les joueurs avant le 31 août. La priorité absolue est d’attribuer un numéro à Joan García, pressenti pour débuter comme titulaire lors de la première journée, puis de finaliser les inscriptions de Wojciech Szczęsny et Marcus Rashford. Le club est confiant pour intégrer ces deux renforts, le premier bénéficiant de la blessure de Ter Stegen et le second grâce aux fonds déjà récoltés. Par la suite, il faudra encore valider l’intégration au groupe professionnel de Gerard Martín et Marc Bernal, conformément à leurs contrats, tandis que Bardghji devrait conserver un statut de joueur pour l’équipe réserve jusqu’en janvier.

La direction sportive a reçu ces derniers jours plusieurs propositions de défenseurs de très haut niveau en provenance de clubs disposant d’un surplus à ce poste, y compris pour des prêts. Toutefois, Barcelone ne prévoit pas de recruter un joueur international confirmé, sauf dans le cas d’une opportunité exceptionnelle au coût quasiment nul, ce qui n’est pas le cas actuellement. L’option privilégiée reste celle d’un jeune joueur à recruter pour un montant raisonnable, capable d’évoluer aussi bien avec l’équipe réserve qu’avec l’équipe première, facilitant ainsi son inscription. Flick, qui a perdu son défenseur le plus expérimenté, donnera son aval final, mais le club attendra sans doute la fin de la deuxième journée de Liga et l’évolution de l’état de santé de l’effectif avant de se décider.