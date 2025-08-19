Marcus Rashford vit déjà un véritable rêve avec le FC Barcelone

Le départ de Marcus Rashford vers le FC Barcelone a marqué l’un des grands mouvements de ce mercato estival. Après une décennie à Manchester United, club où il avait tout connu, du statut de grand espoir à celui de leader offensif, l’attaquant anglais a décidé de s’offrir un nouveau défi loin de l’Angleterre. Barcelone a su séduire le joueur grâce à son projet sportif et à la promesse d’un rôle central dans l’attaque blaugrana, même si l’opération s’est concrétisée sous la forme d’un prêt avec option. Son arrivée a suscité une forte attente en Catalogne, à la fois en raison de son talent reconnu et de l’idée que Rashford pouvait incarner cette nouvelle énergie dont le Barça a besoin. Ses premières semaines ont été marquées par un mélange d’adaptation et d’enthousiasme : intégré progressivement par l’entraîneur, il a déjà montré des éclairs de sa vitesse, de ses appels dans la profondeur et de sa faculté à créer le danger. Si ses repères doivent encore se consolider, ses débuts ont laissé entrevoir une marge de progression intéressante et un potentiel d’impact immédiat dans une attaque en reconstruction.

La suite après cette publicité

Dans un grand entretien accordé au journal catalan SPORT, Marcus Rashford a livré ses premières impressions après plus d’un mois dans la peau de joueur du FC Barcelone : «Tout est nouveau et très bien. Je suis encore en phase d’adaptation, mais oui, c’est une ville magnifique. Je vis avec enthousiasme mon séjour ici. Cela signifie simplement que lorsque vous vous réveillez, vous ressentez cette excitation à l’idée de commencer la journée. C’est un sentiment difficile à expliquer. Mais vous savez quand vous l’éprouvez et quand vous ne l’éprouvez pas. On ne sait jamais vraiment, mais dès le début, je me suis senti à l’aise. Sur le terrain, bien sûr, j’apprendrai davantage à chaque match. Mais le point de départ est très bon. Plus il y aura de matchs, plus j’apprendrai. Le Barça est l’endroit idéal pour profiter du football et apprendre».

La suite après cette publicité

Une nouvelle aventure pleine de détermination

Interrogé sur ce que représente ce passage en Catalogne pour sa carrière, il insiste sur l’importance du défi et sur la nécessité de répondre présent au quotidien : «Tous les moments d’une carrière sont cruciaux. Pour moi, c’est un nouveau défi. Je suis ici parce que c’est ce que je veux. Mon objectif est de gagner. je pense aussi que dans une institution aussi historique que celle-ci, tous les footballeurs ne jouent qu’un petit rôle. Ce serait formidable pour moi de pouvoir contribuer à cette histoire. Mais, comme vous le dites, il s’agit pour l’instant d’un prêt, je dois donc prendre les choses au jour le jour, faire de mon mieux et profiter du chemin», a-t-il ensuite affirmé à nos confrères catalans. Une déclaration sur son avenir déjà remplie de motivation.

Face à Majorque ce weekend, l’international anglais a débuté sur le banc, ce qui n’a pas empêché l’ancien Red Devil de profiter en observant. «C’était bien, c’était une nouvelle expérience, mais agréable. Mais plus je jouerai dans cette ligue, mieux je serai. Et c’était aussi bien de commencer la saison par une victoire. C’est vrai que le match était étrange, avec deux cartons rouges. Mais c’était important de gagner. Je pense que le processus est plus facile maintenant parce que nous jouons déjà des matchs, donc on ne dépend plus autant de l’aide des autres, car nous sommes tous concentrés sur la victoire. C’est simple, tu vois ? Nous sommes ici pour nous entraîner, pour prendre du plaisir et pour gagner, donc oui, ce sont les objectifs et j’essaie simplement de m’améliorer chaque jour». Enfin, à propos de ses premiers matchs et de son adaptation sur le terrain, l’attaquant insiste sur la progression au fil des rencontres et sur l’importance de contribuer au collectif, quel que soit son poste.

La suite après cette publicité

«C’est nouveau pour moi, mais l’objectif reste le même : gagner le match. Peu importe comment nous y parvenons, tant que nous remportons le match et obtenons les trois points. Oui, c’est un peu plus difficile parce qu’on n’entre pas dans le rythme du match. Bien sûr, il y a de petits changements, de petites différences à faire, mais je suis confiant dans ma capacité à m’adapter. Et au bout du compte, si je prends du plaisir à jouer au football, je continuerai. Je peux jouer à ces deux postes, mais au final, ce qui compte, c’est d’aider à marquer et à faire des passes décisives. Peu m’importe la position dans laquelle je joue. Je pense que les joueurs qui m’entourent sont très bons et font de bonnes passes, donc si je fais de bonnes courses au bon moment, je peux toujours créer et marquer des buts». À Barcelone, Marcus Rashford donne le sentiment d’avoir ouvert une parenthèse lumineuse de sa carrière. Le sourire retrouvé, l’envie intacte et la promesse d’un nouveau départ : tout laisse croire que son aventure blaugrana ne fait que commencer.