Marcus Rashford dévoile ses ambitions XXL au FC Barcelone !

Comme chaque été, le FC Barcelone a des difficultés au moment de renforcer son équipe sur le marché des transferts. Ces dernières semaines, le club catalan a rencontré moins de difficultés qu’à l’accoutumée. Pouvant s’appuyer sur un effectif en forme et sous l’impulsion d’un Hansi Flick qui a su tirer le meilleur de son effectif la saison passée, l’heure n’était pas au grand chambardement au Barça cet été. Pour autant, les pensionnaires du Camp Nou avaient ciblé plusieurs postes à pourvoir pour compléter leur équipe. Ainsi, outre l’arrivée nécessaire de Joan Garcia au poste de gardien de but, les Blaugranas souhaitaient recruter un autre attaquant pour apporter de la diversité au sein de leur secteur offensif si performant l’an dernier.

Très vite, le nom de Marcus Rashford est apparu. Après un prêt en demi-teinte du côté d’Aston Villa, l’attaquant de 27 ans n’était plus en odeur de sainteté à Manchester United cet été. Ainsi, un départ vers le Barça semblait être l’option parfaite pour toutes les parties. Finalement, après de longues semaines de négociations, Marcus Rashford a posé ses valises au FC Barcelone le mois dernier. Ce dernier a d’ailleurs déjà disputé ses premières minutes avec sa nouvelle équipe, face au Vissel Kobe et contre le FC Séoul, face à qui il a d’ailleurs distribué une passe décisive. Des débuts encourageants qui appellent donc à en voir plus et qui mettent l’eau à la bouche des supporters barcelonais.

Marcus Rashford dithyrambique sur Lamine Yamal

De son côté, l’international anglais (62 sélections, 17 buts) continue de travailler et a pu disputer ses premières minutes en rencontres officielles ce samedi face à Majorque. Dans la foulée, Rashford a accordé ce lundi sa première interview à Sport. Interrogé sur les ambitions nourries par le club catalan cette saison, le nouveau numéro 14 des Culés a affirmé que le Barça peut remporter de nombreux trophées : « cette équipe a les bases pour y parvenir ; sinon, elle n’aurait pas remporté trois trophées la saison dernière. Le mental et la motivation sont au beau fixe ; je ne vois aucune raison de ne pas remporter tous les trophées que nous convoitons. Pour moi, cette équipe est prête à gagner. Je veux juste aider du mieux que je peux. La saison est longue et le football est imprévisible, mais l’équipe et le staff technique ont la force de caractère nécessaire pour relever tous les défis. Si je joue, c’est avant tout pour gagner. Et pour gagner, j’ai besoin d’être heureux, car c’est comme ça que je joue mon meilleur football ».

Interrogé sur les coulisses de son premier mois sous le maillot catalan, Rashford n’a pas hésité à se montrer dithyrambique au sujet de ses nouveaux collaborateurs. Forcément questionné sur Lamine Yamal, le natif de Wythenshawe, qui avait déjà affirmé avant son arrivée qu’il rêverait de jouer avec le jeune prodige de 18 ans, a dit tout le bien qu’il pensait de son jeune coéquipier : «en tant que personne, Lamine est un jeune de 18 ans, toujours amusant, riant et plaisantant. Et en tant que footballeur, c’est un talent exceptionnel. Le plus surprenant, c’est sa maturité pour son âge. Sa façon de penser et de jouer. Il est bien au-dessus de son âge. Oui, c’est sûr. S’il ne le gagne pas cette année, il le gagnera plus tard. Il peut certainement gagner le Ballon d’Or.» Des louanges qui ne sont pas anodines et qui sont tout aussi rayonnantes lorsqu’il s’agit de parler de Hansi Flick, son nouvel entraîneur : «il est très communicatif et direct, ce qui est particulièrement important avec beaucoup de jeunes joueurs. La direction doit être claire. Sa motivation est grande pour faire mieux que la saison dernière, c’est pourquoi je pense que l’équipe réussira. C’est un entraîneur exceptionnel qui sait travailler avec des joueurs exceptionnels.» Vous l’aurez compris, Marcus Rashford est très heureux au FC Barcelone et il semble prêt à contribuer aux nombreux succès qu’il prédit pour la saison 2025-2026 du club ibérique.