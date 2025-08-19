Premier League : Mohamed Salah sacré joueur de la saison 2024/2025

Sacré champion d’Angleterre avec Liverpool l’an dernier, Mohamed Salah avait réalisé une saison dantesque. L’ailier égyptien de 33 ans avait inscrit 29 buts et délivré 18 offrandes en 38 matches de Premier League. Des statistiques folles pour le joueur des Reds qui a été récompensé en conséquence.

Ainsi, il vient d’être élu meilleur joueur de Premier League de la saison 2024/2025 après les PFA Awards, organisés par le syndicat des joueurs. Déjà sacré en 2018 et en 2022, Mohamed Salah vient de devenir le tout premier joueur à remporter ce titre pour la troisième fois dans sa carrière. Il succède à Phil Foden.