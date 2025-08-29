Tout est bouclé pour la vente d’Alejandro Garnacho

Voilà un feuilleton qui a démarré le soir même de la défaite de Manchester United en finale de la Ligue Europa contre Tottenham. Remplaçant ce soir-là avant d’entrer en jeu durant les 20 dernières minutes, Alejandro Garnacho avait critiqué les choix de son entraîneur. La goutte de trop pour ce dernier qui a profité de l’intersaison pour faire part à la direction de son besoin de vendre le jeune Argentin, aussi prometteur et compétent soit-il.

La suite après cette publicité

«Alejandro Garnacho est un garçon vraiment talentueux, mais parfois les choses ne fonctionnent pas. On ne peut pas expliquer précisément ce qui se passe. Il est clair qu’il veut quelque chose de différent avec un leadership différent», expliquait Ruben Amorim il y a encore quelques jours. L’ailier a donc été placé sur la liste des transferts, au même titre que Marcus Rashford par exemple ou encore Jadon Sancho. Les vilains canards ont été priés de s’entraîner à l’écart du groupe.

La suite après cette publicité

Un transfert à 46 M€

Rapidement, Chelsea s’est montré intéressé. Malgré un effectif déjà démentiel, le club de Londres a rapidement fait part de son intérêt pour le natif de Madrid et a tenté de profiter du statut d’indésirable du joueur pour faire baisser son prix au maximum. Quand les Red Devils réclamaient 70 M£ (80,5 M€), les Blues détournaient le regard pour aller voir ailleurs. Pour que l’affaire se débloque, les Mancuniens sont allés jusqu’à baisser le tarif à 50 M£, soit 57,5 M€.

La méthode a fonctionné, car selon Sky Sports, les deux clubs ont trouvé un terrain d’entente autour d’un transfert estimé à 46 M€ (40 M£), plus 10% sur une potentielle revente. Garnacho va devenir la 4e plus grosse vente de l’histoire de Manchester United après Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku et Angel Di Maria, mais à la différence ses aînés, il est formé au club. Sa venue à Chelsea est imminente puisqu’il s’est déjà mis d’accord sur les termes d’un contrat avec son futur employeur.