Chelsea et Nicolas Jackson partent au clash total

Viendra, viendra pas… Tout semblait bouclé pour l’arrivée de Nicolas Jackson au Bayern Munich cet été. Un accord total avait été trouvé entre Chelsea et le club allemand ces dernières heures autour d’un prêt payant de 15 millions d’euros, assorti d’une option d’achat de 80 millions d’euros. Mais ce dossier à multiples rebondissements a connu un nouveau coup de théâtre ce samedi soir, alors que le mercato fermera ses portes lundi.

La suite après cette publicité

L’attaquant sénégalais s’était envolé pour Munich, et à son atterrissage sur le sol allemand, il a eu le malheur d’apprendre la blessure de Liam Delap pendant Chelsea - Fulham, lequel devrait être absent pour environ deux mois. Conséquence : Chelsea a signifié au Sénégalais qu’il devait rebrousser chemin, étant donné que le club n’avait plus de doublure à Joao Pedro au poste de numéro 9.

La suite après cette publicité

Le clan du joueur n’a pas l’intention de revenir à Londres

Le média sénégalais Taggat affirmait que du côté du joueur, il n’était pas question de revenir à Chelsea, le club anglais ayant donné sa parole. Cette information s’est vite confirmée quand l’agent de l’attaquant, Diomansy Kamara, a republié une ancienne story sur Instagram : «on ne retourne pas. Avion ne fait pas marche arrière… Munich ♥️», a écrit ce dernier.

Selon la BBC, Chelsea compte pourtant bien faire valoir ses droits, étant donné que le joueur est toujours sous contrat jusqu’en 2033 avec les Blues. Le joueur est prié de revenir le plus rapidement possible en Angleterre, et le club londonien a par ailleurs interdit à Jackson de passer sa visite médicale à Munich. Les prochaines heures s’annoncent décisives dans ce dossier brûlant, et on n’est plus à l’abri d’un énième rebondissement.