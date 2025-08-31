Menu Rechercher
Atlético : c’est brûlant pour Nico Gonzalez

L’Atlético de Madrid est proche de signer sa 8e recrue estivale. Après un début de saison très décevant, n’ayant pris que deux points sur neuf possibles face à des adversaires bien inférieures, les Colchoneros n’en ont pas fini et sont sur le point d’enrôler Nico Gonzalez.

Comme l’explique Marca, le milieu offensif argentin est tout proche de rejoindre la capitale espagnole. La Juventus est prête à accepter un prêt avec option d’achat de l’Atlético, qui a déjà un accord avec le joueur depuis plusieurs semaines. Dans le même temps, l’Atlético discute avec la Liga pour savoir s’il pourra enregistrer facilement le joueur ou non.

