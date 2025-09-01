Menu Rechercher
Ezequiel Fernandez rallie le Bayer Leverkusen

Par Aurélien Macedo
Ezequiel Fernandez

Joli renfort au milieu de terrain pour le Bayer Leverkusen. Le club allemand vient d’annoncer l’arrivée du milieu argentin Ezequiel Fernandez (23 ans) en provenance du club saoudien d’Al-Qadsiah pour 25 millions d’euros.

Bayer 04 Leverkusen
✍️ Ezequiel Fernández kommt aus der Saudi Pro League von Al-Qadsiah FC nach Leverkusen. Der Mittelfeldspieler wird bei #Bayer04 die Nummer 6 tragen. 🤝

#Fernandez2030 | #Werkself
«Ezequiel Fernández rejoint Leverkusen en provenance d’Al-Qadsiah FC en Pro League saoudienne. Le milieu de terrain portera le numéro 6 au Bayer04», peut-on lire dans un communiqué.

