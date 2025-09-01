Ezequiel Fernandez rallie le Bayer Leverkusen

Joli renfort au milieu de terrain pour le Bayer Leverkusen. Le club allemand vient d’annoncer l’arrivée du milieu argentin Ezequiel Fernandez (23 ans) en provenance du club saoudien d’Al-Qadsiah pour 25 millions d’euros.

La suite après cette publicité

«Ezequiel Fernández rejoint Leverkusen en provenance d’Al-Qadsiah FC en Pro League saoudienne. Le milieu de terrain portera le numéro 6 au Bayer04», peut-on lire dans un communiqué.