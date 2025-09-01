SPL
Ezequiel Fernandez rallie le Bayer Leverkusen
@Maxppp
Joli renfort au milieu de terrain pour le Bayer Leverkusen. Le club allemand vient d’annoncer l’arrivée du milieu argentin Ezequiel Fernandez (23 ans) en provenance du club saoudien d’Al-Qadsiah pour 25 millions d’euros.
Bayer 04 Leverkusen @bayer04fussball – 17:01
✍️ Ezequiel Fernández kommt aus der Saudi Pro League von Al-Qadsiah FC nach Leverkusen. Der Mittelfeldspieler wird bei #Bayer04 die Nummer 6 tragen. 🤝Voir sur X
#Fernandez2030 | #Werkself
«Ezequiel Fernández rejoint Leverkusen en provenance d’Al-Qadsiah FC en Pro League saoudienne. Le milieu de terrain portera le numéro 6 au Bayer04», peut-on lire dans un communiqué.
