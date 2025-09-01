Loïs Openda en passe de rejoindre la Juventus

Alors que la Juventus a travaillé tout l’été pour recruter définitivement le Parisien Randal Kolo Muani, auteur d’un prêt de six mois concluant dans le club turinois (22 matchs, 10 buts, 3 passes décisives), les négociations ont finalement capoté dans les dernières heures du mercato estival. À la place, la Vieille Dame va s’attacher les services de Loïs Openda, attaquant belge du RB Leipzig.

La suite après cette publicité

D’après Sky Sport Allemagne, les deux formations ont trouvé un accord de principe pour un prêt avec option d’achat, laquelle pourrait devenir obligatoire sous certaines conditions faciles à remplir. L’ancien Lensois ne devrait donc pas retourner en Allemagne après cette première saison sous les couleurs de la Juve. Le montant total de l’opération dépasse les 40 millions d’euros. Pour remplacer son futur ex-joueur, Leipzig est en passe de recruter le Danois Conrad Harder en provenance du Sporting CP, selon la presse portugaise.