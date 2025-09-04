Comment l’AC Milan va exploiter son mercato ambitieux

L’AC Milan a choisi de tirer un trait sur une saison 2024-2025 à oublier, marquée par une 8e place en Serie A et l’absence de toute compétition européenne pour cette nouvelle saison. Les Rossoneri ont opéré une révolution sur le marché, se séparant de cadres majeurs comme Théo Hernandez, Calabria, et Reinjders, mais aussi de Tammy Abraham, Alvaro Morata ou encore d’Okafor. Même si Théo Hernandez a laissé un vide sur le flanc gauche, Allegri a préféré recruter plutôt que de conserver le Français, devenue l’ombre de lui-même ces derniers mois. Sa vente, plus celles de Reinjders et Malick Thiaw, partis vers Manchester City et Newcastle pour 55 et 35 millions d’euros, ont permis de dégager une marge financière importante. Cette stratégie de départs libère des espaces pour des recrues ciblées, alignées sur la vision d’Allegri : un effectif capable de combiner expérience, polyvalence et technicité à tous les postes, à l’image du mercato fou qu’a réalisé le Milan cet été.

Le mercato milanais se distingue par l’audace et la qualité de ses renforts. Nkunku, Modrić, Rabiot, Ricci, Jashari, Estupiñán et De Winter, entre autres, viennent renforcer une équipe déjà prête à performer dans les prochaines semaines, malgré la désillusion face à la Cremonese (1-2) lors de la première journée. Au milieu de terrain, l’ajout de quatre recrues majeures, malgré la présence de Youssouf Fofana et Loftus-Cheek, crée un équilibre rare entre créativité et combativité, à l’image de profil "box to box" comme Rabiot ou encore Fofana, mais aussi avec un Luka Modrić, fort de sa qualité et son supplément d’âme, ce que Milan avait perdu depuis le départ d’Ibrahimovic. La défense, malgré le départ de Thiaw, s’appuie sur Tomori, De Winter, Odogu, Gabbia et Pavlovic, un socle solide pour le système à trois défenseurs installé par Allegri. Sur les côtés, Estupiñán et Saelemaekers promettent de l’impact offensif, tandis qu’en attaque, Rafael Leão et Christian Pulisic offrent déjà un duo redoutable. L’arrivée de Christopher Nkunku, capable de combiner dans les petits espaces, mais aussi de faire la bonne passe au bon moment, complète un secteur offensif versatile, pouvant déstabiliser toutes les défenses de Serie A.

Un mercato d’envergure pour une équipe taillée pour la Serie A

Le retour de Massimiliano Allegri à Milan, après son passage de 2010 à 2014, offre au club italien une stabilité indispensable. Reconnu pour sa capacité à tirer le meilleur de chaque joueur et à construire des effectifs compétitifs, Allegri a imposé sa vision tactique dès la préparation et les premiers matchs de championnat. Son choix d’un 3-5-2 flexible permet de s’adapter à toutes les situations et d’exploiter la profondeur du groupe milanais. L’expérience de Modrić au Real Madrid et Rabiot à la Juve, la cohésion déjà établie entre Nkunku, Rabiot et Maignan, tous formés au PSG, et la complémentarité des recrues assurent un bon équilibre sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire. Le Milan version 2025-2026 semble enfin retrouver une structure capable de rivaliser sur tous les fronts. Ce qui n’était plus le cas depuis quelques saisons : en effet, l’Inter Milan, le Napoli ou encore la Juventus paraissaient encore très loin, il y a quelques mois.

La nouvelle force du Milan AC réside dans sa profondeur et son homogénéité. Chaque compartiment de jeu bénéficie d’options solides, permettant à Allegri de choisir ses titulaires en fonction de la performance, mais aussi de l’adversaire, tout en gardant un banc permettant de maintenir un niveau élevé jusqu’à la dernière minute. Réussir à conserver Mike Maignan, par ailleurs nommé capitaine de l’équipe, et renforcer la défense tout en conservant un effectif complet offre à Milan le droit de rêver au sacre pour la Serie A. Cette totale reconstruction, a priori, réfléchie et ambitieuse, place les Rossoneri dans une dynamique de succès immédiat et laisse entrevoir un retour aux sommets. Cela tombe bien, les nouveaux coéquipiers d’Adrien Rabiot affronteront le vainqueur du Scudetto, Naples, le 28 septembre prochain.