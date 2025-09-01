Menu Rechercher
Bilal El Khannouss prêté à Stuttgart

Bilal El Khannouss @Maxppp

Le dossier aura duré de longues semaines, mais le dénouement est finalement positif pour l’international marocain (22 sélections), qui va désormais pouvoir exprimer ses qualités en Bundesliga. Ce lundi, Stuttgart a officiellement annoncé l’arrivée de Bilal El Khannouss en provenance de Leicester.

Bilal El Khannouss has joined VfB Stuttgart on loan for the 25/26 season ✍️
«Un accord a été conclu entre Leicester City et le club allemand VfB Stuttgart pour le prêt du milieu de terrain Bilal El Khannouss jusqu’à la fin de la saison 2025/26, sous réserve d’une autorisation internationale», précise le communiqué.

