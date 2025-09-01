OM : les détails de l’opération Benjamin Pavard

Après Paul Pogba à Monaco ou encore Olivier Giroud à Lille, un autre champion du monde 2018 pourrait rejoindre la Ligue 1. Comme nous vous l’avons révélé, l’Olympique de Marseille, qui est sur le point d’officialiser l’arrivée de Nayef Aguerd, se penche sur Benjamin Pavard, en cette toute fin de mercato.

La suite après cette publicité

L’ancien joueur du LOSC a déjà donné son feu vert pour rejoindre la cité phocéenne. Les négociations entre le club phocéen et les Nerazzurri ont débuté autour d’un prêt payant avec une option d’achat de 15 millions d’euros. Pour le remplacer, l’Inter s’apprête à conclure l’arrivée de Manuel Akanji.