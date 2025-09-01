Menu Rechercher
OM : les détails de l’opération Benjamin Pavard

Par Santi Aouna - Kevin Massampu
Pavard @Maxppp

Après Paul Pogba à Monaco ou encore Olivier Giroud à Lille, un autre champion du monde 2018 pourrait rejoindre la Ligue 1. Comme nous vous l’avons révélé, l’Olympique de Marseille, qui est sur le point d’officialiser l’arrivée de Nayef Aguerd, se penche sur Benjamin Pavard, en cette toute fin de mercato. 

Santi Aouna
🚨🔵⚪️🇫🇷 #Ligue1 |

💰 L'OM a proposé un prêt payant avec une OA de 15M€

❗️Les discussions se poursuivent

✅️ Pavard a déjà donné feu vert à l'OM

#DeadlineDay
L’ancien joueur du LOSC a déjà donné son feu vert pour rejoindre la cité phocéenne. Les négociations entre le club phocéen et les Nerazzurri ont débuté autour d’un prêt payant avec une option d’achat de 15 millions d’euros. Pour le remplacer, l’Inter s’apprête à conclure l’arrivée de Manuel Akanji.

