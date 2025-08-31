Serie A
Serie A : la Juventus bat le Genoa, pas de vainqueur entre le Torino et la Fiorentina
1 min.
@Maxppp
La Juventus a fait le métier ce dimanche soir à l’occasion de la 2e journée de Serie A. Une semaine après un premier succès en championnat obtenu face à Parme grâce à des buts de David et Vlahovic (2-0), les joueurs d’Igor Tudor se sont imposés 1-0 face au Genoa.
Classement live Serie A
|#
|Équipe
|Pts
|J
|DIF
|G
|N
|D
|BP
|BC
|1
|Naples
|6
|2
|+3
|2
|0
|0
|3
|0
|2
|Juventus
|6
|2
|+3
|2
|0
|0
|3
|0
|3
|Cremonese
|6
|2
|+2
|2
|0
|0
|5
|3
|4
|Rome
|6
|2
|+2
|2
|0
|0
|2
|0
|5
|Inter Milan
|4
|2
|+5
|1
|1
|0
|5
|0
|6
|Milan
|3
|2
|+1
|1
|0
|1
|3
|2
|7
|Côme
|3
|2
|+1
|1
|0
|1
|2
|1
|8
|Lazio
|3
|2
|0
|1
|0
|1
|2
|2
|9
|Bologne
|3
|2
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|10
|Atalanta
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|2
|11
|Fiorentina
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|1
|1
|12
|Udinese
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|1
|1
|13
|Pise
|1
|2
|-1
|0
|1
|1
|1
|2
|14
|Cagliari
|1
|2
|-1
|0
|1
|1
|1
|2
|15
|Genoa
|1
|2
|-1
|0
|1
|1
|0
|1
|16
|Hellas
|1
|2
|-2
|0
|1
|1
|1
|3
|17
|Parme
|1
|2
|-2
|0
|1
|1
|1
|3
|18
|Lecce
|1
|2
|-2
|0
|1
|1
|0
|2
|19
|Torino
|1
|2
|-5
|0
|1
|1
|0
|5
|20
|Sassuolo
|0
|2
|-3
|0
|0
|2
|2
|5
L’unique but de la rencontre est à mettre à l’actif de Dusan Vlahovic, entré à la place de David et buteur de la tête sur un corner parfaitement tiré par son compatriote Filip Kostic (73e, 0-1). Dans l’autre rencontre de 18h30, personne n’a été en mesure de faire la décision entre le Torino et la Fiorentina (0-0).
