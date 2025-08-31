Menu Rechercher
Serie A : la Juventus bat le Genoa, pas de vainqueur entre le Torino et la Fiorentina

Par Jordan Pardon
1 min.
Dusan Vlahovic avec la Juventus @Maxppp
Genoa 0-1 Juventus

La Juventus a fait le métier ce dimanche soir à l’occasion de la 2e journée de Serie A. Une semaine après un premier succès en championnat obtenu face à Parme grâce à des buts de David et Vlahovic (2-0), les joueurs d’Igor Tudor se sont imposés 1-0 face au Genoa.

Classement live Serie A

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Naples Naples 6 2 +3 2 0 0 3 0
2 Logo Juventus Juventus 6 2 +3 2 0 0 3 0
3 Logo Cremonese Cremonese 6 2 +2 2 0 0 5 3
4 Logo Rome Rome 6 2 +2 2 0 0 2 0
5 Logo Inter Milan Inter Milan 4 2 +5 1 1 0 5 0
6 Logo Milan Milan 3 2 +1 1 0 1 3 2
7 Logo Côme Côme 3 2 +1 1 0 1 2 1
8 Logo Lazio Lazio 3 2 0 1 0 1 2 2
9 Logo Bologne Bologne 3 2 0 1 0 1 1 1
10 Logo Atalanta Atalanta 2 2 0 0 2 0 2 2
11 Logo Fiorentina Fiorentina 2 2 0 0 2 0 1 1
12 Logo Udinese Udinese 2 2 0 0 2 0 1 1
13 Logo Pise Pise 1 2 -1 0 1 1 1 2
14 Logo Cagliari Cagliari 1 2 -1 0 1 1 1 2
15 Logo Genoa Genoa 1 2 -1 0 1 1 0 1
16 Logo Hellas Hellas 1 2 -2 0 1 1 1 3
17 Logo Parme Parme 1 2 -2 0 1 1 1 3
18 Logo Lecce Lecce 1 2 -2 0 1 1 0 2
19 Logo Torino Torino 1 2 -5 0 1 1 0 5
20 Logo Sassuolo Sassuolo 0 2 -3 0 0 2 2 5
L’unique but de la rencontre est à mettre à l’actif de Dusan Vlahovic, entré à la place de David et buteur de la tête sur un corner parfaitement tiré par son compatriote Filip Kostic (73e, 0-1). Dans l’autre rencontre de 18h30, personne n’a été en mesure de faire la décision entre le Torino et la Fiorentina (0-0).

Pub. le - MAJ le
