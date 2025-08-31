Serie A : la Juventus bat le Genoa, pas de vainqueur entre le Torino et la Fiorentina

La Juventus a fait le métier ce dimanche soir à l’occasion de la 2e journée de Serie A. Une semaine après un premier succès en championnat obtenu face à Parme grâce à des buts de David et Vlahovic (2-0), les joueurs d’Igor Tudor se sont imposés 1-0 face au Genoa.

La suite après cette publicité

Classement live Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Naples 6 2 +3 2 0 0 3 0 2 Juventus 6 2 +3 2 0 0 3 0 3 Cremonese 6 2 +2 2 0 0 5 3 4 Rome 6 2 +2 2 0 0 2 0 5 Inter Milan 4 2 +5 1 1 0 5 0 6 Milan 3 2 +1 1 0 1 3 2 7 Côme 3 2 +1 1 0 1 2 1 8 Lazio 3 2 0 1 0 1 2 2 9 Bologne 3 2 0 1 0 1 1 1 10 Atalanta 2 2 0 0 2 0 2 2 11 Fiorentina 2 2 0 0 2 0 1 1 12 Udinese 2 2 0 0 2 0 1 1 13 Pise 1 2 -1 0 1 1 1 2 14 Cagliari 1 2 -1 0 1 1 1 2 15 Genoa 1 2 -1 0 1 1 0 1 16 Hellas 1 2 -2 0 1 1 1 3 17 Parme 1 2 -2 0 1 1 1 3 18 Lecce 1 2 -2 0 1 1 0 2 19 Torino 1 2 -5 0 1 1 0 5 20 Sassuolo 0 2 -3 0 0 2 2 5 Voir le classement complet

L’unique but de la rencontre est à mettre à l’actif de Dusan Vlahovic, entré à la place de David et buteur de la tête sur un corner parfaitement tiré par son compatriote Filip Kostic (73e, 0-1). Dans l’autre rencontre de 18h30, personne n’a été en mesure de faire la décision entre le Torino et la Fiorentina (0-0).