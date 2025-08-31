Paris FC : Yoan Koré va partir au Betis !

En manque de temps de jeu au Paris FC en raison d’une blessure, Yoan Koré avait été prêté en deuxième partie de saison à Clermont l’an passé. Celui qui a écumé les différentes équipes de France de jeunes, jusqu’aux U20 récemment, et même les Espoirs lorsqu’il avait remplacé Simakan au pied levé, était de retour à Paris cet été. S’il avait participé au stage d’avant saison du club parisien promu en Ligue 1, il n’avait pas disputé la moindre minute de jeu.

La suite après cette publicité

À quelques heures de la fin du mercato, le prometteur défenseur de 20 ans va quitter Paris, mais aussi la France. Selon nos informations, il va être prêté avec option d’achat (de 1 M€ + bonus) au Real Betis, prestigieuse équipe de Liga où évoluent notamment Cedric Bakambu, Isco ou encore Giovani Lo Celso. De quoi lui permettre enfin de lancer définitivement sa carrière.