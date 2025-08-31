OL - OM : les compositions probables

C’est déjà l’heure de l’Olympico. Pour la 3e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille se déplace au Groupama Stadium pour affronter l’OL. Un choc très attendu ce dimanche soir entre deux équipes qui ont vécu un été mouvementé, surtout du côté lyonnais. À quelques jours de la fin du mercato, Lyon a perdu gros avec le départ de Mikautadze, tandis que Marseille doit encore gérer plusieurs dossiers brûlants, notamment celui d’Adrien Rabiot. Mais sur le terrain, les deux formations devraient offrir du spectacle.

Paulo Fonseca va devoir bricoler une nouvelle fois, surtout sur le plan offensif. Pour le reste, le technicien portugais ne devrait pas bouleverser ses choix. Dans les cages, Descamps, auteur de prestations convaincantes, devrait enchaîner. À droite, après le départ de Kumbedi, Maitland-Niles devrait être titularisé, tandis que Mata et Niakhaté formeront la charnière centrale. Tagliafico occupera le couloir gauche. Au milieu, Morton devrait débuter, épaulé par Tessmann et le capitaine Corentin Tolisso.

L’OL bricole en attaque

En attaque, Malick Fofana sera aligné sur l’aile gauche, Sulc prendra place à droite, et Karabec dépannera en pointe. Du côté de l’OM, Roberto De Zerbi ne devrait pas réserver de surprise. Dans les buts, Gerónimo Rulli sera titulaire. Balerdi et Egan-Riley formeront la défense centrale, avec Murillo et Garcia sur les côtés. Dans l’entrejeu, Angel Gomes sera associé à Pierre-Emile Højbjerg.

Pour l’animation offensive, le coach marseillais dispose d’options séduisantes. Après sa belle entrée face au Paris FC, Bilal Nadir devrait être titularisé en numéro 10. Mason Greenwood occupera logiquement l’aile droite, Amine Gouiri sera aligné à gauche, et Pierre-Emerick Aubameyang mènera l’attaque. Deux belles équipes qui devraient offrir un spectacle prometteur ce dimanche soir.

