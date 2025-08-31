Adrien Rabiot a 2 options pour contrarier l’OM

Inutile de revenir sur les débuts de ce feuilleton tant ils sont encore dans la tête de tous… Ce qui est sûr, en revanche, c’est que Roberto De Zerbi ne dirait pas non à un retour du milieu de terrain dans son groupe. « On était déçus après Rennes, c’est normal… deux coéquipiers mis à l’écart, beaucoup de déception sur comment la situation a dégénéré. Ce n’était pas à cause de nous. Mais je pense aussi et je le répète, si on a envie de faire un pas en arrière avec humilité comme je l’ai suggéré avec Adrien, les choses peuvent se reconstruire. Si les gens sont tenus par leur ego et leur fierté, alors je ne sais pas », confiait-il vendredi devant les journalistes.

« La porte de mon bureau reste toujours ouverte, pour tous les joueurs. Actuellement, c’est un joueur de l’OM et il y a toujours des possibilités avec un mercato qui se termine bientôt », indiquait pour sa part Pablo Longoria la veille, à l’occasion du tirage au sort de la Ligue des Champions. Dans le même temps, le joueur est suivi par plusieurs clubs, en Italie comme en Angleterre, avec l’AC Milan qui semble actuellement être la formation la plus intéressée par ses services.

Partir pour… 0€ ?

Et voilà que RMC Sport fait des révélations assez intéressantes sur ce dossier. Si l’Olympique de Marseille reste ferme et demande 15 millions d’euros pour le milieu tricolore, à qui il reste un an de contrat, c’est parce que Rabiot va justement toucher un pourcentage de cette somme. Selon le média, l’ancien du PSG toucherait environ 30% du montant de sa vente, soit 4,5 millions d’euros dans le cas d’une vente à 15 millions d’euros. Une clause juteuse instaurée dans son contrat pour le convaincre de signer et de faire de gros sacrifices sur le plan salarial à l’époque, mais qui ferait logiquement mal à l’OM dans le contexte actuel.

Et ce n’est pas tout. Selon RMC Sport, il pourrait utiliser la jurisprudence Lassana Diarra, lui permettant de quitter son club tout en touchant l’intégralité du salaire qui lui reste. Il pourrait obtenir un Certificat international de transfert facilement, notamment parce que l’OM l’a publiquement placé sur la liste des transferts, et donc s’engager avec un autre club tout en touchant son salaire marseillais intégral. Une option qui n’est pas la plus probable mais qui, vu de la tension entre les deux parties, n’est pas forcément à écarter totalement. Autant dire que ce feuilleton est loin d’être terminé.