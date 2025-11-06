L’OM se fait fracasser après sa prestation laborieuse contre l’Atalanta

Disons-le tout de suite, on peut légitimement s’insurger du penalty non sifflé en faveur de l’OM sur la main d’Ederson et critiquer le club phocéen pour sa prestation calamiteuse face à l’Atalanta. L’un n’empêche pas l’autre, l’OM aurait pu être sauvé de son nouveau match médiocre par une décision arbitrale favorable qui n’est pas venue. Elle cache aujourd’hui un peu le constat d’une équipe sans idées, sans ambition offensive et sans réelle expression collective convaincante.

« Ne voulant pas prendre son destin en main, comme lors de ces longues séquences de possession stérile en première période agrémentées de passes vers l’arrière, l’OM a laissé des forces extérieures décider de son sort », écrit L’Équipe dans son édition du jour, soulignant que l’OM, depuis la trêve internationale d’octobre, « n’a jamais proposé un match plein ou une prestation cohérente ». Medhi Benatia n’a pas dit autre chose en zone mixte hier soir, ciblant aussi la première période amorphe de ses troupes. « À Madrid, on n’a pas été à notre niveau et aujourd’hui pareil. Et c’est un peu ce qui est gênant parce qu’on a la capacité pour faire beaucoup plus. »

« L’En Arrière Aguerd »

Cela commence à faire plusieurs fois que l’OM manque d’ambition dans le jeu, bien loin du discours prôné par Roberto De Zerbi dans ses conférences de presse. Le chaudron du Vélodrome ne demande qu’à s’enflammer, mais c’est l’ennui qui guette à chaque sortie. Et La Provence a exprimé son ras-le-bol dans son résumé de la rencontre. « L’équipe de Roberto De Zerbi ne méritait absolument pas de gagner. Qu’avait-elle fait jusqu’alors pour s’imposer alors que la réception des Bergamasques était capitale pour la suite ? Rien. Ou si peu… On connaissait l’en Avant Guingamp, on a découvert l’en Arrière Aguerd. Le principe est assez simple : quand l’OM a le cuir aux pieds (ce qui fut tout de même assez rare ce mercredi soir), il ne faut surtout pas aller droit au but, mais plutôt temporiser, calmer le jeu (une spéciale dédicace à Hojbjerg, chantre de la zénitude au milieu) et finalement reculer pour chercher le Marocain, valeur sûre d’une équipe aussi dynamique qu’une berceuse fredonnée par Alain Souchon. »

L’OM avait annoncé une grosse prestation, entre besoin irrémédiable de points pour espérer une issue positive dans la phase de ligue et motivation supplémentaire face à un adversaire détesté par le coach De Zerbi. On n’a rien vu de tout cela, entre composition d’équipe frileuse (même s’il faut reconnaître le poids des absences), coaching déroutant et prestations individuelles ratées (Pavard, O’Riley, Paixao). Avec une victoire lors des 5 derniers matches (au terme d’un match peu emballant à Auxerre) dont 3 défaites, l’OM a grillé toutes ses cartouches. Et le volcanique De Zerbi va devoir s’employer pour convaincre sur son projet de jeu.