Chelsea veut annuler in extremis le départ de Nicolas Jackson au Bayern Munich !

Le mercato réserve toujours des surprises et Nicolas Jackson ne pourra pas l’infirmer. Alors que tout était bouclé pour le prêt de l’attaquant sénégalais du côté du Bayern Munich, l’opération a finalement capoté. Selon les dernières informations de The Athletic, Chelsea vient d’informer le club bavarois de sa décision.

Si l’arrivée du buteur des Blues aurait pu permettre à la formation munichoise d’étoffer son secteur offensif et ainsi de faire souffler Harry Kane, un imprévu de dernière minute a finalement poussé le club londonien à faire machine arrière. Opposé à Fulham ce samedi, Chelsea s’est imposé sans trembler (2-0) mais a subi un gros coup dur.

Nicolas Jackson rappelé par Chelsea !

Dès la 15e minute, Liam Delap, titularisé en pointe, a dû quitter ses partenaires, touché à la cuisse après une course en profondeur. En l’absence d’un autre numéro 9 de métier sur le banc, c’est le jeune Tyrique George qui a pris le relais, contraignant Enzo Maresca à modifier son animation offensive. Quelques minutes après le match, le coach italien a d’ailleurs confirmé la mauvaise nouvelle.

« Liam Delap devrait être absent entre 6 et 8 semaines en raison de ce type de blessure », a-t-il expliqué à TNT Sports. Arrivé cet été en provenance d’Ipswich, l’attaquant anglais de 22 ans manquera donc une partie importante du début de saison, alors même qu’il devait incarner une nouvelle solution à la pointe de l’attaque londonienne. Privé de son nouveau renfort pour les semaines à venir, Chelsea a donc décidé de retenir Nicolas Jackson, qui avait déjà voyagé en Allemagne. Si ce dernier est désormais attendu du côté de Londres, la presse allemande précise toutefois que le clan du joueur, qui doit passer sa visite médicale à Munich, a refusé de revenir ! A suivre…