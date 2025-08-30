Menu Rechercher
PL : Leeds et Newcastle dos à dos

Par Allan Brevi
Harvey Barnes, buteur avec Newcastle @Maxppp
Leeds 0-0 Newcastle

À l’occasion de la troisième journée de Premier League, Leeds recevait Newcastle à l’Elland Road. Avant la rencontre, Newcastle comptait 1 point après un match nul contre Aston Villa, tandis que Leeds en avait 3 après une victoire contre Everton. Le match a été très équilibré, mais plutôt neutre sur le plan offensif. Les deux équipes se sont quittées sur un score nul de 0-0, chacune repartant avec un point. Leeds occupe provisoirement la 13e place, tandis que Newcastle stagne à la 16e.

Le match a également été marqué par quelques avertissements : Pope et Gnonto ont été sanctionnés d’un carton jaune respectivement à la 36e et à la 39e minute. Malgré les 10 tirs de Leeds et les 8 tirs des Magpies, aucune action n’a été décisive, laissant les deux équipes repartir avec un point chacune.

Premier League
Newcastle
Leeds

Premier League Premier League
Newcastle Logo Newcastle
Leeds Logo Leeds
