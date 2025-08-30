PL : Leeds et Newcastle dos à dos

À l’occasion de la troisième journée de Premier League, Leeds recevait Newcastle à l’Elland Road. Avant la rencontre, Newcastle comptait 1 point après un match nul contre Aston Villa, tandis que Leeds en avait 3 après une victoire contre Everton. Le match a été très équilibré, mais plutôt neutre sur le plan offensif. Les deux équipes se sont quittées sur un score nul de 0-0, chacune repartant avec un point. Leeds occupe provisoirement la 13e place, tandis que Newcastle stagne à la 16e.

Le match a également été marqué par quelques avertissements : Pope et Gnonto ont été sanctionnés d’un carton jaune respectivement à la 36e et à la 39e minute. Malgré les 10 tirs de Leeds et les 8 tirs des Magpies, aucune action n’a été décisive, laissant les deux équipes repartir avec un point chacune.