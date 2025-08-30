Chelsea interdit à Nicolas Jackson de passer sa visite médicale à Munich

Chelsea a décidé de partir au clash avec Nicolas Jackson. Alors que le joueur était tout proche de signer en Bavière sous la forme d’un prêt, le club londonien est revenu sur sa décision, conséquence directe de la blessure de Liam Delap ce samedi.

D’ores et déjà en terres allemandes, le buteur sénégalais est prié de revenir à Londres. Chelsea a d’ailleurs interdit à son protégé de passer la traditionnelle visite médicale avec le Bayern, indiquant à ce dernier qu’il était encore sous contrat avec les Blues. Ambiance…