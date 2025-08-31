Premier League
Victor Lindelöf va s’engager avec Aston Villa
1 min.
@Maxppp
Arrivé en 2017 en provenance de Benfica, Victor Lindelöf a quitté Manchester United libre au début de l’été. Depuis, celui qui a porté la tunique des Red Devils à 284 reprises se cherchait un point de chute. C’est désormais chose faite, puisque le défenseur central de 31 ans va rester en Premier League et rebondir à Aston Villa.
La suite après cette publicité
Selon le journaliste spécialisé Fabrizio Romano, l’international suédois (71 sélections, 3 buts) passe ce dimanche sa visite médicale et s’est mis d’accord avec les Villans pour un contrat jusqu’en juin 2027, avec une année supplémentaire en option. La Fiorentina et Everton étaient aussi sur le coup, mais leurs propositions n’étaient pas aussi intéressantes.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer