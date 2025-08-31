Menu Rechercher
Victor Lindelöf va s’engager avec Aston Villa

Par André Martins
Victor Lindelöf @Maxppp

Arrivé en 2017 en provenance de Benfica, Victor Lindelöf a quitté Manchester United libre au début de l’été. Depuis, celui qui a porté la tunique des Red Devils à 284 reprises se cherchait un point de chute. C’est désormais chose faite, puisque le défenseur central de 31 ans va rester en Premier League et rebondir à Aston Villa.

Selon le journaliste spécialisé Fabrizio Romano, l’international suédois (71 sélections, 3 buts) passe ce dimanche sa visite médicale et s’est mis d’accord avec les Villans pour un contrat jusqu’en juin 2027, avec une année supplémentaire en option. La Fiorentina et Everton étaient aussi sur le coup, mais leurs propositions n’étaient pas aussi intéressantes.

