EdF : les mots d’Hugo Ekitike sur sa première convocation

Initialement absent de la liste de Didier Deschamps, Hugo Ekitike a finalement été convoqué en équipe de France pour pallier la blessure de Rayan Cherki, touché au quadriceps. Une première opportunité vivement souhaitée par de nombreux supporters, qui vient récompenser les débuts rêvés de l’attaquant de 23 ans sous les couleurs de Liverpool, avec trois buts et une passe décisive en quatre matchs. Invité à réagir à sa première convocation sur les réseaux sociaux des Bleus, Ekitike n’a pas caché sa fierté d’être à Clairefontaine.

«Je découvre tout le monde ici au château. Il y a des têtes que je connais déjà, que j’ai déjà fréquenté sur les terrains et en club. J’ai hâte de rencontrer tout le monde. Monter les marches du château ? Je l’ai toujours regardé en vidéo et j’ai toujours vu les autres le faire, donc le faire aujourd’hui, c’est un grand sentiment de fierté. Je pensais à tous les matchs que j’ai regardé à la télé, toutes les compétitions et forcément le rêve de porter ce maillot», a déclaré l’ancien Lensois.