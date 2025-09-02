Ligue 1 : la programmation TV de la 5e journée

La programmation TV de la 5e journée de Ligue 1 vient de tomber. En ouverture, l’Olympique Lyonnais recevra Angers au Groupama Stadium, en direct sur Ligue 1+ à partir de 20h45. Le lendemain, le LOSC se déplacera sur la pelouse du RC Lens dans un duel entre le troisième et le cinquième du classement, pour l’affiche de 21h05 sur Ligue 1+. Plus tôt dans la journée, à 17h sur beIN SPORTS, le FC Nantes affrontera le Stade Rennais dans un derby breton électrique.

Dimanche, en clôture de cette journée, l’Olympique de Marseille accueillera le Paris Saint-Germain au Vélodrome pour le gros choc du week-end, diffusé à 20h45 sur Ligue 1+. En tête du championnat, les joueurs de Luis Enrique auront à cœur de poursuivre leur série parfaite, tandis que les Marseillais devront absolument se relancer après une défaite contre l’OL la semaine dernière, et surtout une prestation très décevante.

Vendredi 19 septembre 2025 à 20h45 sur Ligue 1+

Olympique Lyonnais – Angers SCO

Samedi 20 septembre 2025 à 17h00 sur beIN SPORTS 1

FC Nantes – Stade Rennais FC

Samedi 20 septembre 2025 à 19h00 sur Ligue 1+

Stade Brestois 29 – OGC Nice

Samedi 20 septembre 2025 à 21h05 sur Ligue 1+

RC Lens – LOSC Lille

Dimanche 21 septembre 2025 à 15h00 sur Ligue 1+

Paris FC – RC Strasbourg Alsace

Dimanche 21 septembre 2025 à 17h15 sur Ligue 1+

AJ Auxerre – Toulouse FC

Havre AC – FC Lorient

AS Monaco – FC Metz

Dimanche 21 septembre 2025 à 20h45 sur Ligue 1+

Olympique de Marseille – Paris Saint-Germain