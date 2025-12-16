The Best 2025 : Luis Enrique élu meilleur entraîneur

Au cours de la cérémonie du Trophée The Best, organisée par la FIFA ce mardi, Luis Enrique, entraîneur du Paris Saint-Germain, a été sacré meilleur entraîneur de l’année 2025. Cette récompense vient couronner une saison historique pour Luis Enrique et le PSG, qui a remporté cinq trophées en un an, dont la première Ligue des Champions de l’histoire du club. Il pourrait d’ailleurs conclure l’année avec un sixième trophée en finale de Coupe intercontinentale ce mercredi, contre Flamengo.

Le manager parisien, déjà lauréat de ce prix lors de la cérémonie du Ballon d’Or, a été récompensé devant Hansi Flick, champion d’Espagne avec le Barça, comme Arne Slot, sacré champion d’Angleterre pour sa première saison à la tête de Liverpool. Enzo Maresca, vainqueur de la Coupe du Monde des clubs avec Chelsea, Mikel Arteta, Roberto Martinez, vainqueur de la Ligue des Nations, et Javier Aguirre, vainqueur de la Ligue des Nations de la Concacaf en mars avec le Mexique, étaient également nommés.