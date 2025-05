Manchester United annonce trois départs

Alors qu’une saison absolument cataclysmique vient de se terminer pour Manchester United, ponctuée à la 15e place de Premier League et par un échec cuisant en finale de Ligue Europa contre Tottenham, l’heure est à la reconstruction. Et le grand ménage a commencé juste après le coup de sifflet final de la dernière rencontre de la saison, face à Aston Villa (2-0). En effet, Victor Lindelof, Christian Eriksen et Jonny Evans ont reçu une cérémonie d’adieu, eux qui ne seront pas conservés cet été par Manchester United.

«Tout le monde à United remercie Victor, Jonny et Christian pour leurs contributions pendant leur séjour à Old Trafford et leur souhaite bonne chance pour l’avenir», déclare le club dans un communiqué publié quelques heures après la fin du match ce dimanche. Le Danois s’est lui offert une sortie en grande pompe, inscrivant le dernier but de sa carrière chez les Red Devils sur penalty.