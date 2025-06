Manchester United : Bruno Fernandes révèle sa décision pour son avenir

Le feuilleton Bruno Fernandes (30 ans) connaît un nouveau tournant à Manchester United. Le Portugais a étudié et considéré l’offre énorme d’Al-Hilal. Le club saoudien lui proposait rien de moins que 200 M€ étalés sur un contrat de 3 ans. Il multiplierait son salaire par 4. La tournée asiatique, et un peu chaotique, des Red Devils en fin de semaine dernière a permis de faire avancer ce dossier brûlant, d’autant que la première tendance penchait en faveur d’un départ du capitaine d’Old Trafford.

Les mauvais résultats de Manchester United, la nouvelle déception de perdre en finale de Ligue Europa contre Tottenham, l’absence de coupe d’Europe et la volonté du club anglais de réaliser de belles ventes pour renouveler son effectif… autant d’éléments qui donnaient à Bruno Fernandes des arguments pour s’en aller. «Si le club pense qu’il est temps de se séparer de moi parce qu’ils ont besoin d’argent ou autre, c’est comme ça. Je l’ai toujours dit et je respecte ma parole jusqu’au jour où le club pensera qu’il est temps de se séparer de moi» expliquait-il le soir de la défaite contre les Spurs.

Bruno Fernandes va repousser l’offre saoudienne

Le sujet a rapidement mis la pagaille à MU. Ruben Amorim s’est inquiété de perdre son meilleur joueur. «Je ne pense pas (qu’il partira, ndlr). Je n’en suis pas sûr. Je pense qu’il veut rester. Il refuse beaucoup de choses. (…) J’ai juste ce sentiment quand vous parlez à quelqu’un, je pense que vous avez ce sentiment s’il veut rester. Le club peut trouver d’autres moyens de gagner de l’argent», affirmait l’entraîneur vendredi. A-t-il trouvé les bons arguments pour convaincre Bruno Fernandes de rester dans un club, où il est sous contrat jusqu’en 2027 (plus une année en option) ? C’est ce que révèle le milieu de terrain ce soir.

Lors d’un point presse avec la Seleçao des Quinas, il a mis les choses au clair quant à son avenir et confirme l’information de Sky Sports sortie un peu plus tôt en début de soirée. Il va rester à MU. «Il y avait cette possibilité (d’un départ, ndlr), le président (Al-Hilal) m’a appelé il y a un mois. Il y a eu du temps pour y réfléchir, j’étais prêt si Manchester United pensait qu’il était temps de passer à autre chose, entame-t-il. J’ai parlé avec Ruben Amorim qui, pendant toute cette période, a beaucoup insisté pour que je ne parte pas», poursuit l’ancien du Sporting CP.

Amorim a fait pencher la balance

«Je veux rester au plus haut niveau. Je m’en sens encore capable. Je suis satisfait de ma décision.» Bruno Fernanes reconnaît qu’il s’agit ici d’une décision autant personnelle et donc familiale, que sportive. «Après avoir discuté avec ma femme, j’ai compris que c’était ce que je souhaitais pour mon avenir. Ce n’était pas sa décision mais elle m’a toujours soutenu.» Le numéro 8 mancunien sera donc toujours présent à la rentrée pour son plus grand bonheur, et celui de toutes les composantes d’un club, qui voit là un premier dossier brûlant de refermer.