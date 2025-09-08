Menu Rechercher
Louis van Gaal félicite le sperme de Wayne Rooney

Par Aurélien Macedo
1 min.
Wayne Rooney Plymouth Argyle @Maxppp

Ancien coach de Wayne Rooney entre 2014 et 2016 à la tête de Manchester United, Louis van Gaal a laissé d’excellents souvenirs à l’attaquant anglais. Le coach néerlandais de 74 ans a néanmoins su se distinguer par une première rencontre assez gênante avec la femme de Wayne Rooney comme l’a expliqué ce dernier dans son podcast The Wayne Rooney Show.

«La première fois qu’il a rencontré Coleen, c’était lors d’un déjeuner avec tous les joueurs, leurs compagnes et le staff. Il s’est approché de Coleen et lui a dit: "Vos enfants ressemblent beaucoup à leur père." Elle a répondu "oui." Et il a ajouté : "Il a un sperme très puissant." C’est la première fois qu’il la voyait ! On est passé à autre chose. C’est une personne que j’aimais sur le plan humain. Il était différent et drôle. En tant que joueur, j’ai probablement plus appris avec lui qu’avec n’importe qui d’autre», a-t-il déclaré.

