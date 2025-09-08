Mathieu Patouillet s’engage à Al-Hilal

Un nouveau Français en Arabie Saoudite. Al-Hilal a annoncé, ce lundi, l’arrivée de Mathieu Patouillet, en provenance de l’Olympique Lyonnais. Le gardien de but de 21 ans quitte le club rhodanien, où il n’aura pas disputé la moindre rencontre avec l’équipe première, et rejoint la formation de Simone Inzaghi contre un montant de 342 000€, assorti d’un intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value future. Patouillet, qui avait été prêté à Sochaux lors des deux dernières saisons, s’est engagé jusqu’en 2027.

Al-Hilal Club, dirigé par Son Altesse le prince Nawaf bin Saad, a fait signer un contrat de deux ans au gardien de but français Mathieu Patouillet. Le joueur de 21 ans a gravi les échelons dans les équipes juniors du club français de l’Olympique Lyonnais avant d’intégrer l’équipe première. Au niveau international, Mathieu Patouillet a représenté la France dans les catégories U18, U19 et U20. Le nouveau gardien de but devrait rejoindre l’entraînement de l’équipe dans les prochains jours afin de se préparer à la reprise de la saison, a indiqué le club saoudien sur son site officiel.