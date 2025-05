Bruno Fernandes est sur le point de quitter Manchester United !

Le feuilleton Bruno Fernandes connaît un nouveau tournant majeur. Selon le Daily Mail, son agent, Miguel Pinho, a rencontré ce jeudi soir les dirigeants d’Al-Hilal dans un hôtel de Riyad pour négocier un potentiel transfert record. Le club saoudien, qui a donné 72 heures au capitaine de Manchester United pour se décider, lui propose un contrat faramineux de 200 millions d’euros sur trois ans, soit un salaire multiplié par quatre, à hauteur de 830 000 euros par semaine, net d’impôts.

De quoi faire accélérer les choses car selon la BBC et The Times l’intéressé est en passe de dire oui à cette offre. Ce fut l’un des sujets centraux chez les Red Devils durant cette tournée en Asie qui ne se passe pas du tout comme prévu. En plus d’une humiliante défaite contre une sélection de joueurs asiatiques mercredi dernier (1-0), ce dont les médias anglais ont fait leurs choux gras, le club mancunien risque bien de perdre son capitaine dans les tout prochains jours. La direction s’y prépare.

Bruno Fernandes est en passe d’accepter l’offre d’Al-Hilal

Bruno Fernandes n’a montré aucun signe d’agacement ou de lassitude. On s’attend même à ce qu’il soit aligné contre Hong Kong ce vendredi pour le second match amical de cette tournée-post saison. Il est resté concentré dans son rôle de leader mais il n’a offert aucune garantie quant à son avenir. Cela conduit certains au sein de Manchester United de penser qu’il était prêt à partir, malgré les déclarations récentes de Ruben Amorim, qui souhaite le voir rester.

Le finaliste de la Ligue Europa n’avait pas vraiment prévu de vendre son meilleur joueur mais sa situation financière, aggravée par une non-qualification en Ligue des Champions, pousse à la réflexion. Al-Hilal, qui veut aligner Fernandes pour le Mondial des Clubs, est prêt à déposer une offre d’environ 100 millions d’euros. Le Portugais a reconnu que son départ pourrait être envisagé si le club devait « faire rentrer de l’argent ». MU devrait renflouer ses caisses mais pas avec ses indésirables, plutôt avec son meilleur buteur (19 réalisations).