Real Madrid : Xabi Alonso dévoile où jouera Jude Bellingham

Il reste deux semaines avant la présentation du nouveau Real Madrid de Xabi Alonso, et de nombreuses questions subsistent quant au plan de jeu concret du Basque au sein de la maison merengue. Xabi a cependant déjà disséminé des informations concernant l’un de ses futurs joueurs au poste volatile. «Je vois Bellingham comme un milieu de terrain», a déclaré le nouvel entraîneur du Real Madrid.

La suite après cette publicité

D’un poste de milieu offensif bien défini lors de sa première saison au Real Madrid, il est devenu l’un des éléments clés de l’équilibre d’une équipe qui, avec l’arrivée de Mbappé, renouvelait son approche purement offensive. Son efficacité en a souffert, et Ancelotti a multiplié les repositionnements pour trouver le meilleur Jude dans ce nouveau schéma. «Pour Jude, presque n’importe quel poste peut être spécial, car c’est un joueur exceptionnel. C’est un joueur fondamental, et je pense qu’il est bien placé pour travailler avec lui, pour être un joueur clé. Je le vois comme un milieu de terrain, et avec son potentiel, il doit être le plus efficace possible», a expliqué Xabi Alonso. De quoi retrouver le Bellingham de 2024 ?