Manchester United se fait violemment déchirer après sa terrible humiliation

Cette saison, comme les précédentes finalement, les supporters des Red Devils vivent un enfer. Entre la gestion drastique de Sir Jim Ratcliffe, qui veut faire des économies sur tout et qui licencie du personnel à tour de bras, et les résultats catastrophiques de l’équipe fanion, les amoureux de MU ne sont pas ménagés. Ils espéraient retrouver le sourire en remportant la Ligue Europa le 21 mai dernier. Mais les joueurs de Ruben Amorim ont été battus 1 à 0 par Tottenham. Sans trophée majeur et surtout sans Ligue des Champions la saison prochaine, l’écurie britannique a de nouveau déçu.

Alors qu’on pensait qu’elle ne pouvait pas faire pire, elle a réussi l’exploit de vivre une nouvelle humiliation hier. Opposé à une sélection d’Asie du Sud-Est lors d’un match amical organisé en Malaisie, Man U s’est incliné sur le score de 1 à 0. Pourtant, Amorim avait aligné une équipe compétitive, avec notamment André Onana, Harry Maguire, Casemiro ou encore Rasmus Hojlund. Bruno Fernandes et Alejandro Garnacho, eux, sont entrés en deuxième période. Mais ses joueurs n’ont pas réussi à prendre le meilleur sur cette équipe regroupant des joueurs venus d’Asie et Océanie.

Une nouvelle déception

Une défaite qui a fait vriller Ruben Amorim, qui semble déjà épuisé après seulement 6 mois à MU. Furieux selon la presse anglaise, il a confié : « oui, c’est un résultat décevant, mais pas de blessés et un terrain difficile. Nous n’avons pas la force de ne pas nous tout donner à chaque exercice, à chaque match, c’est ce qui s’est passé. Nous devons gagner ce genre de matches, quoi qu’il arrive. Nous devons faire preuve de cette force à chaque match. L’important, c’est d’éviter les blessures avec ce temps (il faisait très chaud, ndlr). Ce n’est pas une excuse, nous devons faire mieux.»

C’est aussi l’avis de la presse anglaise, qui a massacré la formation mancunienne. «United a atteint un nouveau creux en perdant mollement le premier de ses deux matchs amicaux d’après-saison en Malaisie et à Hong Kong, malgré la présence de Bruno Fernandes, Amad Diallo, Harry Maguire, Andre Onana et Alejandro Garnacho», a écrit le Daily Mail. The Sun parle d’une «farce misérable» et ajoute : «United humilié par une sélection asiatique lors d’un début de tournée d’après-saison misérable. (…) Après avoir subi l’humiliation ultime de perdre contre Tottenham en finale de la Ligue Europa il y a une semaine, United a perdu la Maybank Challenge Cup mercredi.» Il est temps que cette saison se termine pour MU.