Manchester United abandonne déjà la piste Carlos Baleba

Très actif cet été, Manchester United n’a pas terminé d’envoyer des millions sur le mercato. Dernière piste en date ? Carlos Baleba, l’ancien Lillois de 21 ans, qui reste sur deux exercices réussis dans l’élite anglaise et dont le contrat court encore jusqu’en juin 2028. Oui mais voilà, si nous vous relations que les Red Devils étaient prêts à foncer sur le joueur de Brighton, ce dossier devrait vite se refermer.

Selon les dernières informations de The Athletic, Manchester United ne formulera aucune offre pour Carlos Baleba cet été. Le quotidien anglais précise que le prix fixé par Brighton (140M€) est trop élevé pour les Red Devils. Malgré des contacts établis et l’intérêt affiché par le milieu de terrain, Baleba est donc bien parti pour rester du côté de Brighton.