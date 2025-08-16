L’AS Roma s’impatiente pour Jadon Sancho

Jadon Sancho, longtemps annoncé du côté de la Juventus depuis le début du mercato estival, pourrait finalement prendre la direction de l’AS Roma. Manchester United est prêt à accepter l’offre de 20 millions de livres formulée par le club italien, mais le transfert reste suspendu à la décision du joueur selon les informations de Fabrizio Romano. Depuis le début de la semaine, Jadon Sancho est ouvert aux discussions et examine encore les conditions personnelles de son futur contrat à Rome. Son arrivée en Serie A serait un coup intéressant pour les Giallorossi, qui chercheraient à renforcer l’attaque avec un joueur expérimenté et capable de faire la différence sur les ailes.

L’attaquant anglais de 25 ans ne semble pas entrer dans les plans de Rúben Amorim à Manchester United, ce qui pourrait faciliter son départ après un prêt réussi à Chelsea. Après des saisons parfois irrégulières et un temps de jeu limité, Sancho pourrait trouver à Rome un environnement favorable pour relancer sa carrière et retrouver confiance et régularité. Les prochaines heures seront décisives pour savoir si l’ancien joueur de Dortmund rejoindra bien la capitale italienne. Affaire à suivre.