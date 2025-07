La Juventus Turin tient un accord avec Jadon Sancho

Sa signature à Manchester United en 2021 aura causé du tort à sa carrière. Croyant passer un autre palier en rejoignant les Red Devils, Jadon Sancho a rapidement déchanté. Vite mis au placard par Erik Ten Hag, l’ancien prodige du football anglais ne s’est jamais adapté à Old Trafford. Prêté en 2024 à Dortmund, l’ailier polyvalent a été envoyé à Chelsea la saison passée. Un prêt mi-figue mi-raisin qui n’a pas poussé les Blues à le recruter cet été.

Dès lors, Sancho cherche un moyen de quitter Manchester United. Ces derniers jours, la piste Juventus Turin prend de plus en plus d’épaisseur. Ce samedi, Sport Mediaset va même plus loin et affirme que la Vieille Dame tient un accord avec le joueur de 25 ans. S’il rejoint le Piémont cet été, ce dernier sera lié jusqu’en 2029 et touchera 6 millions d’euros par an, à en croire la publication italienne. La Juve veut désormais offrir 17 millions d’euros et des bonus pour convaincre United de lâcher son indésirable. Affaire à suivre…