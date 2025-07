Liverpool : tout est bouclé pour l’arrivée de Luis Diaz au Bayern Munich

L’arrivée de Luis Diaz au Bayern Munich n’est plus qu’une question d’heure. Ce samedi, le Colombien était déjà absent de la feuille de match des Reds pour le match de pré-saison face à l’AC Milan. Arne Slot avait même confirmé que son absence était liée à son transfert imminent vers le Rekordmeister. Comme nous vous l’avions annoncé, le Bayern Munich a accéléré ces dernières heures et était tout proche de conclure un accord verbal pour boucler ce dossier. Et c’est maintenant chose faite.

The Athletic annonce un accord de 75 millions d’euros entre toutes les parties pour recruter l’attaquant de Liverpool. Le club rouge lui a donné la permission de voyager et de finaliser son transfert vers le dernier vainqueur de la Bundesliga dans les prochaines 24 heures. Un deal bouclé, alors que les dirigeants de Liverpool sont également ouverts à la vente de Darwin Núñez.