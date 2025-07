Barça : que retenir des premières de Rashford, Bardghji et Garcia ?

Pour sa rentrée des classes, le Barça a fait le métier ce dimanche en s’imposant face à Vissel Kobe sans trop forcer (3-1). Si le résultat est évidemment à mettre en relief au regard de l’adversité, cette rencontre était pour Hansi Flick l’occasion de répartir les temps de jeu. En première période, le technicien allemand avait ainsi offert à Joan Garcia ses premières minutes. L’ancien gardien de l’Espanyol, arrivé contre 25 millions d’euros cet été, a joué toute la première mi-temps. Et il a fait bonne figure.

Fiable au pied, il a également été l’auteur de plusieurs sorties rassurantes pour sa défense. Son premier arrêt après cinq minutes de jeu avait donné le ton de la rencontre, et il s’est par la suite offert un face-à-face victorieux, quand Pau Cubarsi venait de perdre un ballon dans ses quarante mètres. Laissé à l’abandon par sa défense dans la continuité de l’action, il a finalement dû s’incliner (43e). Comme les dix joueurs de champ, Garcia a cédé sa place à la mi-temps.

Bardghji, le facteur X

Lui aussi est arrivé cet été, et à première vue, il s’adapte d’un pied assuré. Ces derniers jours, la presse catalane parlait d’un joueur "bluffant" pour évoquer Roony Bardghji, déjà très apprécié par le vestiaire barcelonais. Très prometteur du côté de Copenhague, avec qui il avait d’ailleurs brillé sur la scène européenne il y a deux saisons (il avait même marqué le but victorieux lors d’un succès 4-3 du club danois contre Manchester United), le Suédois de 19 ans avait ensuite été freiné par une grave blessure la saison passée. Il n’en restait pas moins un élément courtisé cet été puisque l’OM avait tenté de l’attirer. Bardghji a finalement rejoint le Barça, où il était pressenti pour démarrer avec l’équipe réserve. Mais a priori, ses premiers pas aux entraînements ont convaincu Hansi Flick. L’Allemand a effectivement fait le choix de l’embarquer lors de la tournée asiatique, et même de lui offrir une mi-temps pour s’exprimer.

Très mobile, constamment disponible entre les lignes, Bardghji ne s’est pas arrêté à sa première occasion ratée lorsqu’il a envoyé un ballon en tribunes sur un centre en retrait d’Olmo. Quelques minutes plus tard, il enveloppait parfaitement son ballon pour marquer son premier but en bleu et rouge. Le Suédois et son toucher de balle soyeux ont donné envie d’être revu, comme Marcus Rashford, qui jouait ses premières minutes depuis le mois d’avril. Entré à la pause, l’Anglais a eu 30 minutes pour se montrer, et malgré du déchet logique, il a renvoyé la sensation d’un joueur affuté. S’il s’est parfois aventuré dans des séries de dribbles douteuses, quand le jeu demandait autre chose, il a été à l’origine du but de Bardghji. C’est lui qui avait lancé finement Lewandowski en profondeur au départ. Il a également eu des situations de frappe, mais a été mis en échec par le portier japonais. On devrait le revoir assez rapidement.