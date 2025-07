Amical : le Barça domine Vissel Kobe avec un but de sa recrue Bardghji

Après deux mois sans jouer, le Barça effectuait son retour sur les pelouses ce dimanche dans le cadre de sa tournée estivale. Une rencontre de préparation face au Vissel Kobe, club japonais, dont on se passera évidemment de tirer trop d’enseignements. Les Catalans se sont imposés 3-1 pour ce qui était le premier match d’une série de trois confrontations sur le sol asiatique. Pour Hansi Flick, cette première sortie était aussi l’occasion de mettre ses nouvelles recrues au banc d’essai.

Joan Garcia, arrivé cet été de l’Espanyol Barcelone contre 25 millions d’euros, était ainsi titulaire dans les cages blaugranas. L’Espagnol de 24 ans a d’ailleurs laissé une impression très positive sur ses 45 minutes jouées, aussi bien à travers son jeu au pied, sécurisant, que par ses trois arrêts, rassurants. Impossible de le tenir responsable de l’égalisation japonaise avant la pause, alors qu’il venait de remporter son duel avec l’attaquant adverse deux secondes plus tôt, résultat d’une perte de balle évitable de Pau Cubarsi dans ses 40 mètres.

Bardghji buteur pour son premier match

Côté satisfaction, on retiendra également le premier but du Barça cette saison, marqué par Eric Garcia au bout d’une partie de billard sur corner. Un but qui aurait néanmoins été annulé dans un match officiel assisté par le VAR, vu l’évidence de la main de l’Espagnol au départ. Titulaire au coup d’envoi, Lamine Yamal a, lui, paru en jambes, même s’il n’a pas toujours été en réussite dans ses dribbles. Mais le prodige de 18 ans voit toujours des choses que le commun des mortels ne voit pas. Il aurait pu être passeur décisif si Raphinha avait été plus tueur à la réception de son centre (22e).

À la pause, Hansi Flick avait fait le choix de remodeler intégralement son onze. Il a ainsi accordé à Marcus Rashford et la promesse suédoise Roony Bardghji leurs premières minutes. C’est justement le second qui a offert la victoire aux siens en enroulant son ballon en première intention sur un décalage de Lewandowski (77e), lancé dans la profondeur par Rashford. L’Anglais, plutôt remuant, a été remplacé 30 minutes après son entrée en jeu, lui qui n’avait plus joué depuis le mois d’avril. En fin de rencontre, le jeune Pedro Fernandez (2008) dit "Dro" a parachevé le succès des siens d’une belle demi-volée à l’entrée de la surface pour le but du 3-1. Les Catalans poursuivront leurs préparatifs dès jeudi face à Seoul, puis quatre jours plus tard contre Daegu.